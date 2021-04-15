在美國參議院周三以53票對45票表決通過其提名案後，詹斯勒（Gary Gensler）將正式就任美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission,SEC）第33屆主席，引領這個全球最大經濟體的最高金融主管機關。

由美國總統拜登欽點的詹斯勒，將在執行和起草華爾街、投資人與眾多金融實體的治理規則上扮演關鍵性的角色。

以現在民主黨在SEC委員會擁有的3比2多數優勢，詹斯勒在適應新工作之後料將有一長串的待辦清單要完成。

改革派預期這位63歲的新任主席將兌現其承諾，著手研究一系列的新興議題，如數位貨幣、GameStop交易狂熱、氾濫的借殼上市交易、Archegos斷頭風暴，以及美國公司如何將環境、社會和治理等問題列為優先事項。

曾擔任美國副財長的詹斯勒過去曾多次對加密貨幣議題發表評論，他建議將臉書主導的Libra幣納入SEC治理，並曾公開支持將比特幣、以太幣和瑞波幣等加密貨幣視為證券，他主張區塊鏈的發展需要確立兩大問題，一是數位貨幣領域的真正風險，另外就是投資大眾的權益保護。外界普遍認為詹斯勒對加密貨幣的立場較為開放，上任後應能提升這類數位貨幣在監管方面的透明度。

(時報資訊)