大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚（9日）起駕，預計11日抵達雲林西螺廣福宮，14日回鑾再駐駕；苗栗通霄白沙屯媽祖遶境11日起駕，預計15日抵達雲林縣、16日從北港朝天宮回鑾。去年媽祖遶境，產生6.6公噸垃圾，資源回收量約6.9公噸，雲林縣環保局鼓勵香客自備餐具，限量送小禮物。

大甲媽祖11日傍晚將抵西螺大橋，鎮上遶境結束會在福興宮駐駕休息，福興宮的義工已完成布置歡迎布條，附近民眾也開始搭棚架準備，免費供應香客飲食。

大甲媽祖的遶境時程表。（周麗蘭翻攝）

虎尾警分局表示，大甲媽遶境預計12日上午6點至12點循元長行經崙仔橋往新港，土庫鎮圓環、雲97鄉道、145甲縣道將湧入大量人車，崙仔橋於11點至14點有陣頭接駕，請用路人改道145縣道行駛，以節省時間。

虎尾分局表示，14日大甲媽祖回鑾經過雲林，清晨5點至10點將遶境虎尾鎮市區，估計林森路、德興路、光復路、中正路可能行車受阻，請用路人改走縣道158、防汛道路改道。預計9點至12點清雲路段到中正橋將湧入大量陣頭人車，欲前往高鐵雲林站者可改走縣道145，往來西螺、虎尾間可循新闢的雲禾大橋或雲71鄉道替代。

白沙屯媽祖遶境預計15日抵達雲林縣境，無固定進香路線，往年均以台19線（元長鄉）或145縣道（西螺鎮）進入北港。16日23點從北港朝天宮起駕回鑾，往例循台19線走。

白沙屯媽祖遶境時程表。（周麗蘭翻攝）

雲林縣環保局表示，宮廟遶境帶來觀光人潮，對環境的衝擊也不小，沿途燃放鞭炮影響空氣品質，垃圾量也暴增，去年媽祖遶境期間產生垃圾量6.6噸，資源回收量6.9公噸。

雲林縣環保局將於西螺大橋前廣場、西螺鎮全家七崁店設置宣導攤位，拿環保餐具者可兌換小禮物，回收玻璃瓶、廢乾電池、廢電風扇、廢塑膠PS容器等，可兌換環保洗衣精500毫升，須自備容器。

雲林縣環保局鼓勵香客自備餐具，限量送小禮物。（周麗蘭翻攝）

(中時 )