明道大學出動三部曳引機、植保機恭迎媽祖鑾轎，合計總價值上千萬，十分吸睛。（謝瓊雲攝）

大甲媽祖回鑾鑾轎抵達明道大學，受到師生熱情列隊歡迎。（謝瓊雲攝）

明道大學日籍外籍生穿上傳統浴衣迎媽祖，成為嬌點。（謝瓊雲攝）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾行程15日進入南彰化，明道大學上百名師生每年都會恭迎媽祖聖駕，今年出動3部百萬農機迎接鑾轎，讓董事長顏清標、副董鄭銘坤都眼睛一亮。

大甲媽鑾轎上午9時10分許抵達私立明道大學，來自史瓦帝尼、日本等世界各國的外籍生一字排開，在明道大學校門口迎接大甲媽鑾轎抵達，精緻農業學系更出動3部大型曳引機、植保機，十分吸睛。

餐旅管理學系師生則準備茶水、點心接待，迎接大甲媽祖和隨香客到來，印尼籍留學生則表演傳統的祈福祛病舞蹈，希望媽祖保佑，讓新冠肺炎疫情早日結束。

顏清標與鄭銘坤在鑾轎抵達前先到，在明道大學董事長李超群陪同下，參觀展示在校門口迎媽祖的曳引機。這3部加起來總價值上千萬的閃亮農機，讓顏清標笑開懷，直說還真沒看過這個排場迎大甲媽，大家看到都覺得很驚奇。

鄭銘坤表示，大甲鎮瀾宮與明道大學合作成立台灣媽祖聯誼會，並在明道大學開課；正在規畫籌備世界媽祖智庫，預計在3年內完成，盼能讓大家更深入了解媽祖文化。他說，這兩年為了防疫，今年還是不能鑽轎腳，希望明年就可以了。

顏清標說，白沙屯媽祖昨晚駐駕西螺老大媽廣福宮、大甲媽則是在太平媽福興宮駐駕，聽說「雙媽會」相差僅800公尺，很多信眾覺得惋惜；其實大甲媽都是固定路線，延續往年傳統，雖有眾多廟宇邀請，今年停駕、駐駕廟宇增加到170多家，都是媽祖和大家結善緣，雖然已經10幾年雙媽沒有在路邊相會，所以大家都會很期待，但這也無法強求，今年沒遇到，也許明年就會遇到了。

鄭銘坤也補充說，一切隨緣啦，以前進香就有遇過，這都是機緣，不能強求。媽祖遶境最主要是要保佑台灣這塊寶島，經濟好、帶動商機。

(中時 )