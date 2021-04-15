徒步進香9年從未缺席！ 88歲嬤還願淚謝：媽祖救了我兩次

白沙屯媽祖11日深夜出發，展開8天7夜的遶境盛事，更吸引十萬名虔誠的信徒跟隨，一名88歲的阿嬤表示，她徒步遶境追隨媽祖已有9年的時間，全為感謝當年媽祖救了生病的兒子，所以她信守承諾每年都會來和媽祖碰面，強大的毅力讓網友看完感動回應，「為母則強，阿嬤妳好棒~祝福妳身體健康」。

白沙屯媽祖網路電視台今在YouTube頻道上上傳了一段影片，影片中的主角正是一名88歲的阿嬤，她表示自己已經徒步進香，跟隨媽祖的腳步9年了，談起過往，阿嬤表示，當初兒子生病，她便向媽祖祈求，若能保幼兒子身體康復，往後每年都會來徒步遶境，回報這份恩情，沒想到兒子身體健健康復，於是她便信守承諾，每年報到。

阿嬤也感動地說，媽祖不止保佑兒子，連她的命都是媽祖救回的，「我已經出過車禍2次，都被救回來」，更笑說自己命是媽祖給的，阿嬤也透露，自己每個月都會到媽祖廟拜拜，頻率為1個月2次，更自豪地說從來沒有偷懶過，表示1個月內都會固定去向媽祖報到感謝媽祖的恩情，更幽默地說，「我很愛拜拜」。

影片發出後感動不少網友，紛紛認為阿嬤的意志力強大，信守承諾的精神令人佩服，「阿嬤辛苦了，媽媽真的很偉大」、「神蹟不見得會發生在每個人身上，但是信仰卻能支撐著人繼續堅持下去」、「母愛好偉大，阿嬤加油，媽祖保佑您全家人身體安康平安」、「88歲能徒步進香，實在是大福報」。

白沙屯媽祖今晚則駐駕在六房媽祖紅壇，預計清晨3點半起駕，前往北港朝天宮。(圖取自白沙屯拱天宮臉書)

據了解，白沙屯媽祖今晚則駐駕在六房媽祖紅壇，這也是首次沙屯媽祖於紅壇駐駕過夜，消息一出讓大批信徒感到興奮，爐主也表示，當時她站在土庫消防隊旁祈禱白沙屯媽祖能到六房媽紅壇，白沙屯媽祖彷彿聽到虔誠的祈禱，便轉進紅壇，讓她非常非常高興。而白沙屯媽祖明(16日) 清晨3點半起駕，預計明抵達北港朝天宮，19日下午2點45分起駕回宮。

(中時新聞網)