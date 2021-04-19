白沙屯媽祖回宮安座！拱天宮數萬信眾齊喊「進喔！」

拱天宮媽祖19日下午在上萬信眾陪同下回到通霄。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

拱天宮媽祖19日下午在上萬信眾陪同下回到通霄。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

拱天宮媽祖進香遶境活動回到通霄鎮，信眾在白沙火車站周邊擺設飯攤，慰勉工作人員及香燈腳辛勞。（拱天宮提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香遶境活動，歷經8天7夜的步行，媽祖鑾駕於18日下午暫駐通霄鎮通灣里慈后宮休息後，19日上午繼續出發，在秋茂園對面空地換上8人抬大轎後，於下午14時45分回到拱天宮安座，今年拱天宮媽祖進香遶境活動圓滿完成。

去年的白沙屯拱天宮媽祖遶境活動，因受疫情影響而延遲至7月舉行，今年疫情依然嚴峻，但經請示媽祖後決定在4月11日子時11時40分出發，而今年報名參加進香活動的信眾人數大爆發，超過以往，高達7.8萬人報名，出發當天，拱天宮周邊更擠進超過10萬名信眾，盛況空前。

維時8年7夜的北港進香活動，途經台中、彰化、西螺等縣市，來回達400公里，16日晚間11時，拱天宮媽祖在北港朝天宮完成進火儀式後，就以急行軍的方式往回走，所有隨香的香燈腳都用小跑步跟隨，整整急行軍近168公里後，18日下午4時許回到通霄鎮，並暫時駐駕在通灣里慈后宮。

19日上午7點，媽祖鑾駕繼續出發往北行，依照拱天宮禮儀，拱天宮媽祖在進香過程中，是與山邊媽祖共乘4人小轎，等到回宮前，將在秋茂園對面空地換上8人大轎，山邊媽祖也換轎回宮，同時，現場也會舉行搶頭香儀式。

由於香燈腳與所有工作人員，歷經8天7夜徒步行動，相當疲累，為了感謝信眾及工作人員辛勞，按例會在白沙火車站旁設置吃飯攤，供所有人員免費用餐，由於近百個吃飯攤一時間湧入數萬人用餐，場面非常浩大，也成了拱天宮媽祖遶境的奇觀之一。

拱天宮媽祖回宮場面依舊盛大，上午，拱天宮周邊已有數萬信眾到場，下午2點45分，在數萬信眾共呼「進喔！進喔！進喔！」下，拱天宮媽祖正式回宮安座，完成今年的進香遶境活動。

(中時 )