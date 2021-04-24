參與媽祖潦溪活動的信眾中，不乏有親子檔，不少年輕爸媽帶著小朋友、甚至揹著嬰兒一同共襄盛舉。（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

潦落去啦！彰化南瑤宮笨港進香，23日深夜回鑾於雲林縣莿桐鄉饒平村下水，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、南瑤宮大總理前議長白鴻森、副議長許原龍，與上萬名信眾涉水徒步，跟著南瑤宮三媽、六媽鑾轎潦過濁水溪，於彰化溪州鄉菜公村上岸，24日駐駕員林、25日回鑾彰化市區繞境後，進香活動圓滿落幕。

南瑤宮笨港進香始於清嘉慶年間，並發展出俗諺「大媽愛呷雞，二媽愛冤家，三媽愛潦溪。」至今每逢三媽年仍維持潦溪傳統；今年8天7夜行程，22日至新港奉天宮完成會香後回鑾，23日傍晚停駕雲林莿桐鄉饒平廣興宮，晚間7點進入高潮，隊伍浩浩蕩蕩出發，在鑼鼓喧天中走向濁水溪堤防。

林世賢表示，這幾年來，雲林莿桐樹仔腳和彰化溪州菜公村兩邊的村民，共同為笨港進香回鑾「做水路」，沿著溪床整理出一條較為安全好走的路，沿途插上火把、旗幟作為標示指引，好讓進香團能在夜間順利渡過濁水溪，而南瑤宮執事人員則必須提前到溪畔，祈求所有潦溪人員全程平安順遂。

今年南瑤宮彰化媽潦溪，上萬名信眾跟在三媽、六媽鑾駕後方，沿途經過沙洲、河水，路程約3小時，沙洲路線上有無數志工和消防隊員攜手守護信徒安全；近萬人齊聚徒步前行，場面壯觀。部分涉水路段，信眾驚呼聲此起彼落，辛苦的陣頭、和扛著上百斤神轎渡溪的轎班人員，過程讓參與者深受感動。

擔任南瑤宮管理人、此次進香活動主委的林世賢說，盼透過潦溪「遇水則發」，為乾旱的大地降下甘霖；他也說南瑤宮進香與潦溪活動，長期來緊密結合雲林、彰化間的感情，非常感謝雲林縣長張麗善與彰化縣長王惠美充分支持協助這次潦溪活動。

王惠美說，已有上百年歷史的「三媽愛潦溪」，是因三媽、六媽輪值進香回鑾時，都碰到溪水上漲而必須徒步涉溪，目前乾旱嚴重，祈求媽祖慈悲，潦溪後能帶來豐沛水源，早日解除旱象。

(中時 )