桃園景福宮首辦武財神生日遶境，近千信眾響應。(蔡依珍攝)

桃園景福宮首辦武財神生日遶境，近千信眾響應。(蔡依珍攝)

桃園景福宮首辦武財神生日遶境，近千信眾響應。(蔡依珍攝)

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，合祀玄壇武財神，為振興老廟周邊商圈經濟，首度在玄壇元帥聖誕時舉辦遶境及祝壽法會，近千信眾響應一同步行，原本早上不時飄細雨，遶境時一切順利，主委簡征潭祈求保佑桃園家家戶戶平安順利，疫情早日退散。

市政府秘書長黃治峯出席表示，景福宮為桃園大廟，主祀開漳聖王，由大溪仁和宮分靈而來，是全台將近六十座開漳聖王廟中香火最盛的一座，每年舉辦的開漳聖王聖誕及中元普渡水燈繞境活動，已成為年度宗教盛事。

黃治峯說，景福宮合祀的玄壇元帥則為南崁五福宮分靈崇祀，玄壇元帥本名玄武大帝，宋真宗時為避諱聖祖趙玄朗之名而改稱為真武，亦稱為北帝、真武大帝或玄天上帝，俗稱上帝公、上帝爺公、上帝爺，是著名的武神、戰神，他特別向玄天上帝祈求護佑台灣疫情早日退散、市民平安、桃園大建設、大進步。

為慶祝玄壇元帥聖誕千秋，景福宮今日舉辦遶境慶典及祝壽三獻法會，祈求玄天上帝保佑桃園家家戶戶平安順利，疫情早日退散。

景福宮主任委員簡征潭說，玄壇元帥趙公明有武財神之稱，相傳在玄壇元帥聖誕這天會開天庫，有鑑於老商圈日漸沒落，去年疫情以來更是雪上加霜，希望透過隆重的遶境和祝壽法會舉行，請武財神加持，讓大廟週邊商圈店家生意更好。

簡征潭說，每年的農曆3月15日（今年國曆4月26日）是玄壇元帥武財神的聖誕，景福宮首度舉辦為期2天的遶境及祝壽法會，今遶境踩街共吸引近千名信眾響應，廟埕也備有福食結緣碗粿、紅豆湯，下午3點由大廟出發抵終點藝文一街同德五街交叉口，現場發送結緣壽桃，晚間6點回到景福參拜，備有福食結緣雞酒、米糕。

簡征潭說，明日武財神生日當天，將於景福宮舉辦祝壽三獻法會，法會現場備有平安福食和壽桃和信眾結緣。他也感謝虔誠信眾陳簡春英、候瑞美、徐裕禎、簡征潭、陳文添、呂文進等人贊助遶境及祝壽法會2天的福食。

(中時 )