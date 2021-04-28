天后點紅聯名大甲鎮瀾宮的唇膏，首波預購全台熱銷！其中，禮盒組更是被瘋狂搶購，因應民眾好評，限量加碼第二波優惠價！讓第一波沒能搶到禮盒組的民眾，能趕在母親節為母親、妻子獻上由大甲媽過爐祝福的唇膏禮盒，不只討母親、妻子歡心，更為全家人帶來媽祖保庇的好運！禮盒組內含正紅、橘紅、裸粉三款色號，母親節最佳禮品！讓不知如何挑選色號的男性也能放心選購！

響應媽祖慈悲為懷，三款唇膏皆是以全素食成分打造，汲取台灣原產火龍果中天然色素調配色號，萃取火龍果、火龍果花中豐富的維他命C與多種維生素加強保養，具保濕、修飾唇紋等功效，讓妳美麗與保養一次滿足，吃素的民眾也能放心擁有天后點紅的時尚美麗。

(左)如意橙紅，守護健康與平安。(右)幸福嫣紅，守護婚姻與愛情。(圖/太陽星網路科技提供)

三款口紅由三種不同的媽祖意象守護：正紅色號的「正氣殷紅」霧面唇膏，是源自於媽祖陣前的「涼傘」華蓋。由掃除災厄，阻擋不祥穢氣的華蓋，來守護妳的官運財運，讓小人退散，阻礙盡除。裸粉色號的「幸福嫣紅」霧面唇膏，是源自於媽祖的鳳冠珠簾，以此聯想民間女子出嫁的鳳冠，來守護妳的婚姻愛情，祝禱一生幸福美滿。橘紅色號的「如意橙紅」潤澤唇膏，是源自於媽祖配戴金鎖片上的鳳凰，讓象徵平安無憂的如意平安鎖，守護妳的健康平安，天天都有好氣色。讓結合媽祖意象的三重守護，給妳最時尚的保庇。

正氣殷紅，守護財運與事業。(圖/太陽星網路科技提供)

「天后點紅唇膏禮盒」，今年母親節最夯禮品，即日起至5月9日，於「超級站」官網限定優惠，新會員註冊還能獲得一百元折扣，讓無法親身前來參與遶境的民眾，也能得到來自大甲媽的祝福！

天后點紅免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00

(中時新聞網)