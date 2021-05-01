瓦城泰統集團旗下品牌都推出母親節限定套餐。（瓦城泰統集團提供）

各式風格的連鎖餐廳都瞄準即將來臨的母親節，各自祭出餐食優惠搶客。金色三麥餐廳推出的母親節限定套餐，網羅餐廳人氣餐點包含經典大拼盤、現釀啤酒蝦、西班牙海鮮燉飯等，一次享用招牌美味，今年也體貼市場外帶需求祭出好康，憑「金色三麥餐廳母親節套餐DM」來店外帶母親節套餐，將贈送金色三麥獨家限量版桌巾墊。套餐5／1至5／9期間限定販售，每套4470元＋10％。

瓦城泰統集團旗下品牌包含瓦城、非常泰、1010湘、時時香等皆各自精選明星菜色推出「母親節限定套餐」，也因去年母親節外帶組數攀升，今年首度開放LINE官方帳號「母親節套餐預訂服務」，可輕鬆完成各品牌線上預訂及自取服務，而套餐份量及菜式選擇多元，各品牌每套2320元至6399元不等；即日起至5／23訂購母親節套餐，不論內用或外帶，更送該品牌「$288媽咪年中加菜金」，線上預訂再贈200元折扣優惠碼，若選購瓦城套餐再贈品牌帆布袋1個。

美式連鎖餐廳樂子the Diner則貼心推出「我的鮭蜜媽咪」母親節活動，5／8或5／9帶媽媽至餐廳用餐消費，只要追蹤樂子the Diner IG並拍照打卡標記「@thediner_tw」樂子的IG帳號，1個帳號就贈送1份母親節甜點。

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