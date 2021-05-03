徐若瑄和媽媽感情好，平常就常帶著媽媽遊山玩水參加聚會，母親節將至，她分享至今最難忘的母親節，表示小學三年級的時候，孝順的她和姊姊好不容易存了一點錢，想買禮物送媽媽，卻因為「看錯字」而變成難忘的糗事！

徐若瑄回憶，當時和姊姊一起去了柑仔店，想買化妝棉給媽媽，「記得當時我們指向貨架上一小包商品，說要買這個，老闆問：『妳們買這個做什麼？』我們還很開心地回說是要送媽媽的禮物，老闆當時露出了很奇怪的笑容問我：『要不要幫妳包起來？』」徐若瑄說，她們兩姊妹捧著用報紙包裝的禮物興奮跑回家，將禮物送給媽媽，「沒想到媽媽拆開禮物一看，竟不顧一向優雅的舉止噗嗤大笑！我們才知道買成了『衛生棉』啦！」

至於當了媽媽之後最難忘的母親節？徐若瑄表示，是2014年剛嫁給新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰時，當時還沒生兒子Dalton，但是老公與前妻生的兩名女兒，帶給她滿滿的感動，「兩個女兒一個12歲、一個9歲，其實我當時還不知道怎麼做一個孩子已經這麼大的母親，每天都在摸索學習，對自己不太有自信，但收到女兒的手寫母親節卡片後，看到她們叫我『V媽』，給了我很大的力量！除了責任外，還多了兩個可愛的女兒愛我，雖然我知道未來還有更多考驗、更多事要努力，但我還是感到無比幸運，愛和責任是並存的！」

徐若瑄和媽媽感情好，母女倆常一起參加聚會。（徐若瑄提供）

徐若瑄也談到為人母親之後心態上的改變，以及更能體會媽媽對自己的苦心，她舉例，自己青少年時期很愛往外跑，去夜店或KTV玩，「當年媽媽很不喜歡我們晚上9點之後還在外面，但有一段時間很瘋狂，常玩到半夜才回家，媽媽都會很生氣，我們就很不解，明明朋友都在外面啊，為什麼那麼嚴格？現在兩個女兒正在青少年階段，完全可以想像，如果她們晚上要出門或半夜不在家，我和老公會有多緊張，多怕她們出事！」

徐若瑄期許自己能成為以身作則的母親，她從前的排序是自己、工作、家庭第一，現在雖是以孩子為第一，工作行程也會以孩子為優先考量，但若真的無法兩全，會以孩子為主，「我想讓Dalton知道，每個人都要有自己追求的目標和事業，今天我們住的房子、吃的和用的，甚至需要學習的東西，都需要自己賺錢才能滿足，成長的階段就是在培養未來的能力！」

她認為親子溝通很重要，「我希望Dalton以後有能力處理和管理自己的情緒，我常常會用溝通的方式，他如果鬧脾氣，我會跟他分析這個反應的好壞，然後反問他，從他的答案我可以確定他有沒聽懂。我不可能永遠保護他，他得知道怎麼跟別人溝通，學校就是個小型社會，這樣他長大出社會，才能面對不同的人，處理不同的事情。」

徐若瑄回新加坡和兒子Dalton一起過母親節，願望是希望和家人平安相聚。（徐若瑄提供）

徐若瑄在家庭和工作滿檔情況下，仍堅持完成世新大學的學業拿到MBA學位，彌補年輕時因為經濟狀況無法完成的學習夢想，「我會用自己的例子以身作則讓孩子知道，只要願意努力，什麼都不會太遲！雖然為了工作不得不和孩子短暫分開，也滿滿捨不得，但會努力做到兼顧、互相平衡，我的快樂才會完整。」

她今年母親節將在新加坡度過，「這次回台工作停留了兩個半月，能在母親節前夕返回新加坡，就想好好陪婆婆和家人」，徐若瑄說：「至於我自己，只要家人平安聚在一起，就覺得很滿足開心，是最好的禮物。畢竟Dalton還小，女兒也還在求學階段，不會期望他們送什麼禮物，送我親手畫的卡片或手工做的東西、唱首歌給我聽，傳達心意就很感動了！」

(中時 )