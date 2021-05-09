洪小鈴、周詠軒參加浴佛大典，虔誠祈願。（大愛電視台提供）

洪小鈴、周詠軒拍戲順便參加浴佛大典為家人祈福。（大愛電視台提供）

陳玉玫飾演周詠軒的失智老母。（大愛電視台提供）

今天是母親節，藝人常因工作關係沒有辦法過節，周詠軒跟洪小鈴今年因為拍攝大愛劇場《王銘賢師兄的故事》，從四月底就南下到高雄茄萣拍戲，9日母親節當天一早6點，兩人開始梳化換好戲服，7點剛好參與一場浴佛大典，感謝親恩也一起感懷佛恩與眾生恩，兩人除了透過虔誠祈願為家人祝福，也為全天下的媽媽祝福母親節快樂。

周詠軒的母親已經辭世20年，每到母親節就會特別想念自己的母親，現在希望把這份愛留給更多的人。雖然錯過跟家人一起過節，兩人把對家人的愛昇華成給大愛。

女主角洪小鈴準備送禮物給媽媽，真實人生還沒有結婚，不過也已經體會到媽媽的偉大，因為她在劇中一口氣要當6個孩子的媽，從前期的外省媳婦，闖入傳統的台語家庭，煎蛋炒菜都樣樣處理不來，到最後轉變成柴米油鹽樣樣精通的電器行老闆娘，讓她對媽媽這個字的責任感體驗特別深。

陳玉玫這次在大愛劇場中飾演周詠軒劇中的媽媽，從年輕時強勢的一家之主，到了晚年卻罹患失智症連兒子都不認得，周詠軒在演出這些劇情時特別百感交集，因為他的角色同時要照顧媽媽跟家人還有包含弟弟的孩子在內的6個孩子，在演出的當下，就有很深的感觸，希望人人都能夠多珍惜自己身邊的親人。

(中時 )