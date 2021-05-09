台中市7歲黃姓柔道童遭教練重摔恐成植物人，至今已昏迷17天仍未醒來，今天是母親節，黃童母親在臉書po出一張去年兒子畫給她的母親節卡片，抒發內心情感說「寶貝，你說你要在母親節唱歌給媽媽聽，你是不是該醒過來實現承諾呢？」

黃童母親表示，很感謝這段日子，大家對帷帷的關心及祝福，您們所送的祈福香火、花、玩具等等，都有收到，非常感謝大家。這段時間非常感恩豐原醫院副院長張醫師，各科醫師及加護病房的護理師，謝謝你們對帷帷照顧及疼愛。

黃童母親說，以前從電視上看到關於孩子被虐待的新聞，她都好氣憤，也從沒想過這種事情會發生在自己身上，事情發生到現在已經2個禮拜多了，帷帷一直很努力的在求生存，她也一直正面鼓勵帷帷，但每次到夜深人靜時，就好難過，想到小寶貝躺在病床上，身上插滿許多的管子，「不論如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛」。

黃童母親指出，「寶貝：你說你在練習歌曲，要在母親節唱給媽媽聽，你是不是該醒過來，實現你的的承諾呢⋯⋯媽媽今年的母親節禮物，只要你醒來，抱抱媽咪，媽咪就會好開心，好幸福。」

(中時 )