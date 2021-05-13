大陸女星鄭爽今年初被舊愛張恒爆料在美國找代孕，但孩子還沒生下，兩人就鬧分手，張恒則為了將兩個孩子帶回大陸，跟鄭爽打起撫養權官司。今(13日)凌晨，張恒發文透露自己勝訴贏得兩個孩子的「撫養獨立決定權」，並表示法院也判給鄭爽少許的撫養時間，張恒說：「我很欣慰，也願意相信鄭爽女士在未來會盡到一個好媽媽的責任和義務」。

鄭爽和張恒2018年因參加節目相識相戀，但隔年兩人就傳出分手，張恒今年初拋出震撼彈，指兩人熱戀時在美國找代孕，因分手導致鄭爽有意棄養，還私下狂罵：「這孩子真的打不掉，X的，我都煩死了。」使鄭爽隨即被各界封殺。今張恒分享案情進度，宣告自己贏得一雙兒女的撫養獨立決定權，「這或許是對這一年多以來備受煎熬的我唯一的一個好消息，我的手激動的在顫抖」。

張恒曬出和兩個孩子合影。（圖／翻攝自張恆KN微博）

張恒坦言，自己至今已經做了500多天的爸爸，但對兩個孩子內心只有愧疚，沒辦法給小孩完整的家，也無法讓孩子享受母愛。張恒也對父母親十分愧疚，因自己失敗的感情賠上雙親的一生，「為了我和孩子，你們停下了工作，賣掉了房子。為了我，你們夜不能寐，食不下嚥。我假裝看不到你們的崩潰，假裝你們還沒有老去，理所當然地消耗著你們對我的愛」，張恒自稱是「逆子」，對父母的歉意一生也還不完。

張恒自曝爭撫養權官司勝訴。（圖／翻攝自張恆KN微博）

最後，張恒說：「我要對祖國和大家說一聲：『對不起！！！』我沒有做一個遵紀守法的公民，我無知地跑到美國配合代孕。」並表示歷經這件事情後，自己已經不算是素人，算是公眾人物了，有許多必須面對的社會責任，「我在此鄭重承諾：我願意接受國家和法律對我的任何懲罰，也願意接受大家的所有批評，對不起！」

見此，網友則評價兩極，回應：「支持張恒，男人的擔當，希望孩子健康成長，祝恒爸恒媽身體健康」、「撫養權給你還是挺好的，其他冠冕堂皇的話也不用說了。兩個孩子既然生了就要好好養大」、「老賴不愧老賴，甩鍋比誰都很」、「現在別來洗白自己好爸爸形象。鄭爽不是好東西，你也更不是好東西。」。

(中時新聞網)