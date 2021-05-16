高姓男子因缺錢花用，去年9月路過看到創世基金會擺放在騎樓的發票捐贈箱未上鎖，竟起貪念，伸手抓了10餘張發票後，回去對獎，事後民眾發現報警，警方自捐贈箱上的指紋，查出是高男涉案，結果高男不但沒中獎，還被法辦。台北地院依竊盜罪判高男罰金2000元。

北檢調查，高男去年9月18日凌晨，路過看見財團法人創世社會福利基金會放置在騎樓供民眾捐贈發票的捐贈箱未上鎖，見四下無人，即伸手自箱內竊取1疊約10餘張發票後離去。

附近超商店員看見高男舉止詭異報警，警方據報到場勘察採證，在捐贈箱上採得指紋，送刑事警察局鑑定比對，發現高男指紋相符，逮捕高男後送辦。

檢察官調查時，高男認罪，供稱他偷竊的發票沒中獎，檢察官依竊盜罪起訴高，聲請簡易判決處刑。但檢察官因沒有事證證明高偷發票中獎，且發票本身價值低微，未聲請宣告沒收。

北院認為，高男未能尊重他人財產法益，無端竊取他人財物，實有不該；但考量他犯後坦承犯行，竊取物品價值低微，判處罰金2000元。

(中時 )