台灣防疫才剛進入二級警戒，沒想到昨（12日）本土新增16例確診，雙北首長緊急宣布得做好三級警戒的超前部署，也讓各大賣場出現搶購潮，對此，曹西平除了呼籲社會大眾不要恐慌之外，更表示東西沒缺乏為何要囤積？質疑根本是有心人士在操作。

隨著新冠肺炎本土疫情升溫，許多賣場昨（12日）出現搶購「防疫物資」的人潮，資深藝人曹西平趕緊呼籲所有人不要恐慌，不要搶購民生物資，也不要以訛傳訛，畢竟這一年台灣防疫做的相當成功，千萬要穩住心情不受影響，接著質疑賣場掀起一波搶購潮，根本是有心人士不斷放假消息，不然物資都沒有缺乏，為什麼要買來囤積？強調政府應該要重罰這些亂放假消息的人。

請大家不要恐慌 請不要不要搶衛生棉 不不不不要搶衛生紙 從2019年12月慢慢開始爆發疫情 直到現在2021年了 已經ㄧ年多了請大家不要以訛傳訛 穩住心情不要受影響 不知道是那些壞心的人 不斷的放假消息造成大家的搶購潮 這種心態真的好糟糕... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年5月12日 星期三

曹西平表示台灣這一年多防疫相當成功，希望大家能對政府單位多點信心，強調自己絕對不會去賣場搶貨，也希望大家不要自己嚇自己，上了這些有心人士的當，更反問網友：「已經一年多了，你們難道都沒有經驗嗎？什麼年代還在演這齣戲碼」，更在貼文下留言怒斥：「搶購熱潮不斷漲價，無法無天無法可管嗎？疫情關係什麼東西都要漲價合理嗎？」

對此，網友也紛紛留言：「是廠商在趁火打劫，酒精都漲到700多一瓶會不會太誇張」、「疫情傳開後，造成人的心裡非常恐慌，平常若做好防範，就不會像這樣亂七八糟了」、「平常不準備有狀況就要瞎買」。

(中時新聞網)