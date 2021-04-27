旱象未解，台南市安平開台天后宮經請示神明並擲筊獲神明同意，將於29日舉行「雩祭」祈雨古禮，邀市長黃偉哲偕同各局處首長、37區代表等人參與。廟方昨天循古禮「設天案」，邀民政局長姜淋煌、安平區長賴青足、市議員盧崑福等人，向上天說明祈雨緣由，也期待藉由祈雨大典，天降甘霖，解除旱象。

安平開台天后宮主委盧友禮說，日前向「安平媽」擲筊請示，獲媽祖應允將於29日進行「雩祭」祈雨古禮。盧友禮表示，去年底開始，台灣整體雨水不足，今年春季旱象更日趨嚴重，安平開台天后宮曾向「安平媽」擲筊欲辦理祈雨，但卻一直擲不到筊，近日再度請示，獲得於29日上午辦理祈雨大典的允筊。

昨晚的「設天案」儀式由安平道壇道長王浤儒以古禮進行，盧友禮與參與者向安平媽上香，再分別恭請天上聖母、四海龍王之首－東海龍王、水仙尊王－屈原等三聖臨壇到「天案」坐陣，祈雨大典結束後再回到各神龕，盼此次祈雨儀式能圓滿完成。

安平開台天后宮經請示神明並擲筊獲神明同意，29日將舉行「雩祭」祈雨古禮。(安平開台天后宮提供／曹婷婷台南傳真)

廟方強調，29日上午10點的祈雨大典，聘請道長王德和、王浤儒以古禮祈雨祭儀，將由市長黃偉哲率各局處首長、民意代表，晉呈「雩禳請雨疏文」，朝天稟奏民間旱澇疾苦，祈求天恩施降甘露雨水滋養生民，並藉由開光上古神獸喚醒「商羊起舞」，引來雨水。

(中時 )