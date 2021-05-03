美股5月首個交易日，多家美國企業財報優於預期，顯示經濟活動有所升溫，美國逐步脫離疫情，經濟復甦力道強勁，美股週一（3日）早盤高開，道瓊工業指數漲逾200點。

截至台北時間22點，道瓊工業指數上漲329.86點，漲幅約0.97%，暫報34204.71；那斯達克指數上漲34.71點，漲幅約0.25%，暫報13997.39；標普500指數上漲27.13點，漲幅約0.65%，暫報4208.30；費城半導體指數上漲3.96點，漲幅約0.13%，暫報3112.95。

4大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌12.54，跌幅約1.77%，暫報696.90；台積電ADR下跌0.24點，跌幅約0.21%，暫報116.50；聯電ADR下跌0.39，跌幅約3.93%，暫報9.53。

美聯準主席鮑爾上週三公布，隨著疫苗接種順利和其他強勁的政策措施，經濟活動和就業都大幅上升，此外還提到仍將維持幾近零利率，表示「通膨上升只是暫時性的因素所造成，整體的財務狀況保持寬鬆」。

然而達拉斯聯準會總裁凱普蘭（Robert Kaplan）於上週五敦促盡快針對縮減債券進行討論，意味著通膨並非只是暫時性的問題；另外，對沖基金巨頭古柏曼（Leon Cooperman）也同鮑爾想法不一，認為通膨並非如鮑爾所預期的平穩，只是暫時性的，「鮑爾將於2022年底前被迫因通膨壓力有所行動」。

(中時新聞網)