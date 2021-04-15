白河警維護現場秩序及疏導交通，六合社神壇遶境當天全程平和。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

白河警維護現場秩序及疏導交通，六合社神壇遶境當天全程平和。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區六合社神壇11日舉行創設1周年遶境慶典活動，白河警分局統計共有20個陣頭、約1500名信眾到場贊香，為讓參與民眾遵守交通規則，指導主辦在神轎陣頭裝上GPS，讓警方精準掌握遶境隊伍的位置，有效精準調度警力疏導，並於下半天實施強勢路檢，果真在當日全程平和、圓滿。

白河警分局15日表示，這次遶境活動於3月4日提出申請路權時，警方即為重視，考量相關繞境陣頭參與混雜及人數眾多，除對白河市區交通造成衝擊外，也可能衍生相關之衝突治安事件。為此，白河分局分局長陳明宏期前多次召開分工會議，並擬訂各項具體作法。

白河警分局說，由偵查隊、各所所長分層實地親至各陣頭實施約制，宣導務必遵法守法，並要求各宮廟、茶水補給站，當日切勿提供含酒精性飲品，以免信眾有酒後駕車之違行。再者，也指導主辦之神轎陣頭裝上GPS定位系統，讓警方可精準掌握遶境隊伍的位置來有效精準調度警力疏導。

為防制酒後駕車情事，白河警分局當日14時至16時及22時至24時，於遶境隊伍周邊重要道路，動員刑事及制服警力45名實施強勢路檢，期間取締未戴安全帽22件、無照駕駛1件、通報噪音車15輛，當日均無鬥毆違序、交通壅塞及酒駕違法等事件，全程平和、圓滿。

(中時 )