大甲媽遶境活動，15日傍晚5時在北斗市區爆發激烈推擠與肢體衝突。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽遶境活動，15日傍晚5時在北斗市區爆發激烈推擠與肢體衝突。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽格鬥賽移轉陣地 改在彰化北斗開打

大甲媽祖遶境回鑾，15日進入南彰化鄉鎮，下午在北斗斗苑路上，有熱情信眾疑似為爭搶目睹媽祖鑾轎，發生推擠最後爆發口角與肢體衝突，也讓彰化警方今年針對大甲媽「暴力零容忍」宣告破功。

大甲媽遶境行程回鑾15日晚間駐駕北斗奠安宮，來程進入彰化縣轄內，最受警方關注的彰化市民生地下道全程平和順利通過，完全未爆發衝突，高度戒備的警方好不容易鬆一口氣，不料15日下午卻在北斗斗苑路卻意外上演全武行。

影片經網友分享貼上臉書社團「爆廢公社」網友大呼大甲盃無差別格鬥賽終於開打了、狂酸那是北斗神拳；或批評彰化警局長漏氣了，早就轉移地方開戰，你還以為民生地下道是一級戰區。也有網友心疼警察好可憐、要交通管制，還要控制這些沒水準的人。

北斗警分局指出，今天傍晚5點大甲媽遶境隊伍進入彰化縣溪州鄉、埤頭鄉及北斗鎮轄區，在鑾轎隊伍進入北斗鎮中山路、斗苑路口時，因現場擁擠且信眾眾多，一時發生推擠，警方及時制止，並帶回林姓男子，現場並未有擴大情勢，鑾轎順利繼續遶境，並於19時30分許駐駕奠安宮。

經警方初步詢問，林男為北斗人，今日前往現場欲參與鑾轎遶境，因現場擁擠而發生糾紛，警方將依據現場蒐證影像釐清過程，依法究辦。呼籲參與媽祖遶境的民眾應保持敬重媽祖的心情，並配合主辦單位及警方之秩序維護，讓遶境活動平和圓滿。

(中時 )