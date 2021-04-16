毒販夫妻（左二）蓬頭垢面，住處髒亂不堪。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

警方起獲毒品吸食工具、分裝袋等證物。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市白河警分局日前接獲線報，20多歲之柯姓、陳姓夫妻在台南山區販毒，從中牟取暴利，警方布線蒐證後前往搜索，發現柯姓夫妻住家髒亂且發出惡臭，警方從滿堆髒亂衣物找到藏放的毒品，全案詢問後依違反毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦。

26歲的柯男與24的太太陳女於台南山區販售第二級毒品安非他命，警方經長期蒐證，日前見時機成熟，持台灣台南地方法院核發之搜索票執行搜索及拘提行動，共拘獲柯姓夫妻販毒及傳喚多名藥腳到案，並於柯姓藥頭夫妻住處當場起獲毒品吸食工具、分裝袋等證物。

警方前往柯姓夫妻住家執行搜索時，發現2名販毒之年輕夫妻蓬頭垢面，且住居於發出陣陣惡臭之髒亂環境。警方現場忍臭搜索，發現兩人竟將毒品吸食工具及毒品分裝袋藏放於滿堆髒亂衣物中，藉以規避警方查緝，惟仍遭細心眼尖之員警搜出。除依法調查送辦外，並將積極向上溯源追查毒品之來源。

白河分局長陳明宏表示，毒品戕害人體健康危害重大，且極易衍生各項社會治安事件，警方將會持續對危害人民健康之「毒品」列為重點查緝工作；同時也呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，一同努力來建立一個安全、無「毒」的優質生活環境。

(中時 )