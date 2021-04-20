1名男子因為酒後駕駛遭員警查獲告發，所騎乘之重機車也遭到查扣，在需要交通工具通勤的情況下，男子竟然把歪腦筋動到他人停放在路邊的腳踏車，並且趁四下無人之際，大大方方騎走。案經被害人報案，員警調閱監視器後，馬上就認出影像中偷竊腳踏車的男子即是稍早酒駕遭到員警查獲之人，於是員警馬上前往這名男子住所，果然就在門口發現了報案人報案遭竊的腳踏車。

52歲的何姓男子12日上午酒後騎乘重機車遭到員警攔獲，除了開單告發外，所騎乘的重機車也遭到查扣。由於需要交通工具通勤，男子徒步離開後，於當日18時行經南福街與榮興路口時，見到有一輛未上鎖的腳踏車，竟起歹念，趁四下無人之際，大大方方騎走。

當被害人發現腳踏車遭竊後，馬上向蘆竹分局南竹派出所報案，而員警在調閱監視器後，驚訝的發現影像中竊腳踏車之人正是1個星期前酒駕遭到查獲的何姓男子。於是員警立即前往他的住處，並且在大門旁發現了這輛遭竊的腳踏車，警方於2個小時之內偵破案件，全案最後於調查完畢，即依竊盜罪嫌將何姓男子函送桃園地方檢查署偵辦，蘆竹分局呼籲，停車時，請加裝防盜鎖具，注意防竊，以免遭到宵小覬覦。

(中時 )