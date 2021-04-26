台中昨（25日）晚發生一起轎車失控自撞事故，一名38歲周姓男子駕駛白色特斯拉返家途中，失控自撞路燈車子全毀，這起事故疑似周男撞到一顆30公分石頭，導致剛買2個月的百萬新車，瞬間撞成一堆廢鐵，讓他心疼不已，唯一慶幸的是人只受到輕傷。

據了解，「特斯拉Model 3」一直是周男夢寐以求想買的車，但因育有3子，加上從事手機配件販售工作，都是靠自己平常省吃儉用，加上向銀行貸款，才能如願以償買到這輛愛車，買這輛車對他而言，是筆不小的負擔，

25日深夜11點許，周男開著新買的愛車外出為3個孩子買豆花，買完返家途中疑因輾到路上一顆直徑30公分石頭，失控開上人行道，自撞2座路燈與4棵行道樹後，安全氣囊都爆開，車頭全毀。

周男事故發生後自行脫困，所幸身上僅擦挫傷，並無大礙，可是剛買2個月、市價約160萬的特斯拉，卻已成為一團廢鐵，因為維修費龐大，整部車面臨報廢命運，讓周男欲哭無淚只能「搥心肝」。

(中時新聞網)