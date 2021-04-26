台中市3月27日發生南區工學路40號前，1輛自小貨車於上述時、地併排違規停車於車道上開啟車門時，與1台腳踏車發生碰撞，腳踏車駕駛倒地後，頭部遭同向直行之另1輛自小客車輾壓，自行車駕駛送醫後不治，自小貨車駕駛疑開啟車門不當釀禍。

根據台中市交通警察大隊統計，今年1至3月因開啟車門不當而肇事之交通事故經統計共95件，造成1人死亡、98人受傷，駕駛人不當開啟車門所造成之交通事故，經常是違規停車行為在先，不當開啟車門行為在後，造成騎士碰撞或閃避不及而摔車，甚至遭後方或對向駛來車輛輾斃的不幸事故。

台中市交通警察大隊強力宣導「2段式開車門」提前預警後方車輛，及反手式強迫自己轉身查看後方車輛，從右邊下車的乘客也是一樣。

台中市政府警察局交通警察大隊大隊長陳松寅提醒駕駛人及乘客，開啟車門相關注意事項，1、上下車駕駛人及乘客，確認無人、車後，門先開啟約15公分，再次確認安全無虞後，將車門全開迅速下車。2、機車騎士行駛時，如路邊有車輛停放，應儘量與路旁車輛保持1個車門以上的安全間隔。3、營業計程車駕駛應謹守臨時停車路段之法律規定，如緊靠路邊等，並提醒下車乘客留意後方來車或行人。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第56條之1，汽車駕駛人臨時停車或停車，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。乘客從汽車左側上下車，雖違反道路交通安全規則第136條「應由右側車門上下車」規定，但未肇事則無相關處罰條例。

(中時 )