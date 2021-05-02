阿富汗連續2天發生嚴重的爆炸事件，星期六，首都喀布爾北部邊界，近百輛油罐車發生連續爆炸，造成當地供油系統、電力系統的中斷，也有頗嚴重的死傷，炸死7人，炸傷14人。目前還不確定是單純事故，還是恐怖攻擊。

美聯社報導，阿富汗外交部發言人塔里克·阿里安（Tariq Arian）說，火勢目前已經大致熄滅，但是部分區域還有餘火。調查人員正在悶燒的廢墟中進行事故勘查，還無法確定起火原因。

事件發生在5月1日，這一天是美國和北約在去年與塔利班商定的阿富汗撤軍日，在幾星期前，塔利班曾揚言，要是5月1日美軍不走，就會有其他舉動。

拜登將美軍的撤出日延長到9月11日，屆時目前在阿富汗的2,500~3,500位美國士兵，和大約7,000位北約盟軍，將會離開阿富汗，結束整整20年的阿富汗反恐戰爭。

至於這場反恐戰爭是不是打贏了，留給後人去評論。

繼續說這場大火。一名司機哈吉·米爾（Haji Mir）說，當時卡車排隊進入城市，突然聽到巨大的爆炸聲，那聲音震耳欲聾，然後是一連串的爆炸，他估計可能有多達100輛油罐車被燒毀。

他說：「第一次爆炸聽起來像是地雷爆炸。卡車著火後，好像引燃了第2輛，然後第3輛、第4輛就繼續爆炸。」

奧巴杜拉（Obaidullah）是該地區的一位居民，他也目睹爆炸過程，他看到駕駛員尖叫著尋求幫助，大喊著副駕駛被卡住，希望得到救援，但很遺憾，完全救不了。

消防員趕到現場，但能力有限，大火燃燒了數小時，直到燃料燒盡，周日的早晨，廢墟上仍然閃動著餘火。

(中時新聞網)