國道三號南下嘉義段286K處，七日晚間9點左右發生6車追撞連環車禍，造成3人受傷送醫。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道三號南下嘉義段286K處，七日晚間9點左右發生6車追撞連環車禍。（呂妍庭翻攝）

國道三號南下嘉義段286K處，七日晚間9點左右發生6車追撞連環車禍。（呂妍庭翻攝）

國道三號南下嘉義段286K處，今7日晚間9點左右發生6車追撞連環車禍，造成3人受傷送醫，因路面有大量掉落物及油漬，一度全線管制通行，導致車流量回堵，稍早已開放中線及外側車道通行，事故原因警方還在調查中。

嘉義縣消防局晚間9點5分接獲報案，指國道三南下286公里處有多車追撞事故，立即派遣多輛人車前往，發現現場至少有6輛事故車，其中3輛受損嚴重，並有3名傷者等待送醫，其中1人雙腳骨折變形，所幸3人意識清楚，已送嘉義基督教醫院救治中。

(中時 )