18歲嚴姓男子今（8日）上午11時許，騎乘機車搭載一名女子行經新北市北宜公路24.3公里處，疑因過彎不慎失控自撞山壁。（翻攝）

18歲嚴姓男子今（8日）上午11時許，騎乘機車搭載一名女子行經新北市北宜公路24.3公里處，疑因過彎不慎失控自撞山壁。（翻攝）

18歲嚴姓男子今（8日）上午11時許，騎乘機車搭載一名女子行經新北市北宜公路24.3公里處，疑因過彎不慎失控自撞山壁。（翻攝）

18歲嚴姓男子邀約17歲何姓女子一起騎機車出遊，兩人共乘一部機車今（8日）上午11時許，行經新北市坪林區北宜公路23.4K處、新店往坪林方向，疑因過彎不慎失控自撞山壁，兩人當場彈飛著地，警消獲報抵達時嚴男已無生命跡象、何女則多處擦傷，兩人被送往新店慈濟醫院急救，嚴男急救後傷重不治，警方正進一步調查車禍原因。

據悉，嚴男、何女兩人為朋友關係，嚴男今年1月剛滿18歲，且於1月考取到機車駕照，嚴男騎乘機車搭載何女出遊，行經新北市坪林區北宜公路23.4K處、新店往坪林方向，疑因過彎不慎失控自撞山壁。

由於衝擊力道相當大，兩人當場彈飛著地，機車車頭毀損變形、置物箱內物品散落一地，警消獲報抵達嚴男已無生命跡象，何女則意識清楚但全身有多處擦傷，兩人被送往新店慈濟醫院急救，嚴男傷勢嚴重經急救後於下午1時許宣告不治，何女則無生命危險。

警方目前已調閱監視器釐清，並將進一步抽血檢驗嚴男是否有涉及酒駕情況，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )