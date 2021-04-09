40歲香港女星陳茵媺是2006年港姐冠軍，2010年她拍電視劇《心戰》與男星陳豪相識相戀，2013年到法國完婚，育有2子1女。昨(8日)她在IG突然秀出一條青色毒蛇照片，自曝爬山時遇到一條毒蛇，單純的女兒還想上前逗弄，被她及時出聲喝止，撿回一命。

陳茵媺14年前參加港姐比賽進而出道，接著被TVB相中簽約成為旗下一員，代表作品有《情越海岸線》、《單戀雙城》、《叛逃》，2013年她嫁為人妻後，連續3年生下3個寶寶，實現了「3年抱3」心願。她婚後為了家庭淡出演藝圈，但不時受訪談家庭教養心得，給人十足好媽媽印象。

陳茵媺和陳豪育有2子1女。（圖／翻攝自aimeechan_official IG）

2019年陳茵媺接受港媒專訪，被問婚姻是否是戀愛墳墓？孩子是否是夫妻間的第三者？陳茵媺皺眉表示從來不覺得小朋友是小三，夫妻倆都真心愛著孩子，也很享受目前生活，兩人雖結婚5年又有3個孩子，但依舊處於熱戀期，主因是兩人仍會為彼此留時間，製造兩人世界，例如只是等孩子睡著後一起看電影，結婚周年日放下孩子出外聚餐，都是維持感情方法。

陳茵媺分享爬山遇到毒蛇。（圖／翻攝自aimeechan_official IG）

陳茵媺更透露，兩人婚前說好，婚後一年都會安排一次二人旅行，盡量挑去沒去過的地方，製造兩人回憶。婚姻維持得好的她，也熱衷媽媽身分，常帶小孩遊山玩水，最近她帶孩子到南丫島爬山，事後透露兒子差點踩到毒蛇，幸好她及時發現把兒子拉開，女兒還傻傻上前想跟蛇玩，被她嚴厲喝止，消息曝光後引來網友評論，好友朱凱婷更留言指那應該是毒蛇沒錯，而且毒性很強，還好沒發生意外。

(中時新聞網)