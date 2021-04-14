曾寶儀近日錄YahooTV《茜問》接受陳文茜訪問，被對方逼穿長裙跳大腿舞，讓她當場大喊想退通告。曾寶儀向陳文茜分享在演藝圈20年的心境，表示自己從隱藏低潮到面對真實自己，跟父親曾志偉學著幽默生活，她也難得聊起交往超過15年的男友，表示男友個性十分低調，不放閃是兩人默契，但沒想到這次竟與陳文茜聊起交往點滴，一講完後悔大喊：「希望男友這輩子都不要看到這一集。」

曾寶儀將演藝圈比喻為大型修煉場，必須把自己的悲傷快樂都隱藏，不然很容易被外界放大後失去自我，她體悟到「不論有多少人在關注妳的臉書或IG，最終要面對的還是自己的內心，午夜夢迴，睡不睡得著的是自己」。不論面對人生高潮或低潮，她一直在尋找真正的自我，甚至爺爺過世後也沉潛一年時間，跑到阿拉斯加追極光，才意識到人生充滿祝福，也漸漸從父親曾志偉身上學會用幽默來面對誤會或輿論。陳文茜大讚曾寶儀有「老人的成熟」，但也不忘出題考曾寶儀演戲、跳大腿舞，嚇得她大喊可不可以退通告。

愛情長跑15年的曾寶儀在新書《人生最大的成就，是成為你自己》分享愛情觀：「停止討好式戀愛，因為真正愛你的人，根本不需要你去討好他。」難得主動和陳文茜分享與男友交往的點滴，她透露男友是大學時就認識的學長，在兩人交往後男友才得知自己父親是曾志偉，當時整個晴天霹靂，一度覺得這樣交往會很麻煩，不喜歡被八卦的兩人從此就特別注意在公眾場合「不放閃」。她大方分享男友欣賞自己的男子氣概，有時還會搭男友肩膀搞笑喊「我很Man」。

(中時 )