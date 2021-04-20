王力宏在社交媒體上發佈了一張照片，是他參加婚禮，與一對新人的合照。新娘是被喻為「華航林志玲」的Kelly（陳詠欣），而新郎則是王力宏的愛將廖士元（十元），王力宏以滿臉鬍渣造型現身為新人祝福，還自己當起了攝影師，為新人留下幸福的畫面。

廖士元自大學畢業後就開始幫王力宏工作至今，舉凡拍攝、剪接、製作各種影片與平面攝影，甚至包括電影、演唱會、MV、月學科技教育平台的教學影片製作等，是王力宏的得力大將，曾擔任《王力宏火力全開3D演唱會電影》的執行導演，與王力宏一起在多倫多影展的紅毯亮相。

王力宏與新人的朋友親切合影。（宏聲文化提供）

王力宏滿臉鬍鬚現身。（宏聲文化提供）

十元娶得有「華航林志玲」之稱的Kelly，溫馨感人的婚禮引來Kelly空姐同事們的羨慕，直呼：「十元好帥！」、「很羨慕 Kelly和十元這麼幸福和浪漫的感情！」。實際上，小倆口能終成眷屬並不簡單，過去十年間，十元常為了巡迴演唱會或電影而陪王力宏出國，行程可說是繞著地球跑，小倆口往往三、四個月見不到面。空姐Kelly的行程更是空中飛人，兩人這幾年基本上都是談著「遠距」戀愛，兩人最常約會的地方是機場，常常互相為對方接機。這樣的感情長達五年，曾經也多次因為太少見面而感到沮喪，但這一年來因為疫情的關係，小倆口反而有機會好好相處，一起規劃未來的生活。

在婚禮交換誓言時，十元引用王力宏《我們的歌》的歌詞：「情人總是分分合合，可是我們卻越愛越深。」王力宏也用《Forever Love》的歌詞祝福這一對新人：「你會是所有幸福的理由。」

(中時 )