又一名時間管理大師！繼男星羅志祥（小豬）交往網紅周揚青期間玩多人運動、網紅項思醒閃婚富二代讓CEO男友氣得大鬧現場，還有一位粉絲破百萬的美女網紅世妍，被富二代前男友揭發黑歷史，不但爽花男人錢，還同時劈腿4個男性，把他們安排在同一間飯店約會，時間到了就去另一間房間找另一位男友。

陸網最近流出多張通訊軟體截圖，有名聲稱是世妍前男友的富二代，向友人抱怨世妍根本是時間管理大師、女海王，從高中時就學會怎麼用女色騙男生，大學時她養了一群死忠的工具人，拿著他們的錢飛去國外整形，把自己整成像女星虞書欣，返國後就裝作不認識工具人，氣得他猛捶心肝地大嘆：「虧我當時還那麼喜歡她，原來也是舔狗，把我爸留給我的公司賣了給她玩，結果我也是舔狗…」。

世妍的富二代男友揭開她的真面目。（圖／微博）

世妍的富二代男友揭開她的真面目。（圖／微博）

世妍的富二代男友揭開她的真面目。（圖／微博）

更誇張的是，該名富二代前男友還指控世妍曾同時劈腿多男，「她有一次把四個男友都安排在同一家酒店，然後定了鬧鐘去一個個見面，那幾個兄弟到現在還蒙在鼓裡。」直到她自己告訴閨密，這些情史才一一曝光，但世妍並不覺得有什麼不對，解釋那些男生「是她表哥來看她」。

據悉，世妍是抖音平台上知名的女網紅，粉絲擁有100多萬，聲量相當不錯；而面對這些負面消息，世妍至今仍沒有針對指控做出任何說明，但已經引起網路不小的熱議。

(中時新聞網)