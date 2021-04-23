近日女星采子（謝采紋）被爆出跟閨密荳荳（何紫妍）男友何孟遠搞曖昧，在早前還有王瞳及馬俊麟、謝忻與阿翔都因小三事件惹得正宮出面發聲，而知名精神科醫師鄧惠文醫師就曾在節目《什麼道理？》驚爆，有些女人就是有「小三體質」，這4種常見的暗黑徵兆；且造就女性成為小三的關鍵，重點不在會劈腿的男性，而是在家裡母親這位「太太」身上。

鄧惠文過去曾在《什麼道理？》節目上分析，有小三體質的女人，一般多會有這4種特質跟徵兆。她指出，會成為小三的女性，多半會覺得「我比其他女人特別、我比同齡女人成熟、我很有性吸引力、我比其他女人有能力，對同性有很深的猜忌，覺得自己的各方面條件，都比正宮更好，憑什麼其他女生可以過得比我好。

而為什麼有小三體質的女人，對同性有很深的競爭心態跟猜忌？鄧惠文點破關鍵指出，從臨床觀察發現，這些女性從小多半生長在一個媽媽是個「控制慾很強」的「公主媽媽」環境裡；且爸爸多半遇到爭議時，選擇站在媽媽這邊，長久下來如果遇到母女間的親子戰爭，女兒得不到認同，久了會認知到自己無法取代媽媽在家中這個「太太」的地位，便會轉移目標，透過搶奪別人老公方式，以滿足心中的缺憾。

【精華版】就愛跟元配搶老公！鄧惠文解析小三體質成因，這類人往往內心都有個黑洞，來自於和周遭女性相處不順的關係。

而主持人于美人也分享表示，有當過小三的女生跟她說，「我本來就不是一個貪心的人，這個世間有多少愛是有未來的，要有多貪心，才要去期待這個未來，我不是一個貪心的人」、「會要求未來承諾的人，是有多貪心，才敢奢言未來。」讓專家也說「這名小三似乎變成為最懂愛情的人」。

(中時新聞網)