目前就讀高一的小賓（圖左），身高近175公分，他相當滿意現在的身高，可以跟大家一樣馳騁在籃球場打球，不擔心會被「撞飛」，跟國中同學出去，身高也都差不多。（張妍溱攝）

台中榮總指出，「克隆氏症」患者將膠囊內視鏡吞入，診斷率可至60到80％；患者也可以藉由膠囊內視鏡來追蹤疾病活性。（張妍溱攝）

身高170幾公分，15歲的陽光男孩小賓，喜歡運動、打籃球，3年前卻因1年長不到4公分，生長曲線不達標，感到困擾，且因發炎性腸道疾病，食慾差，體重半年內降10公斤，至醫院經「膠囊內視鏡」檢查，確診「克隆氏症」，透過免疫調節藥物及生物製劑治療後，緩解疾病所帶來的症狀，逐漸恢復青春期正常生長。

患者小賓說，每天都要忍受劇烈的肚子痛，尤其每當吃完東西肚子更痛甚至嘔吐，「有火在肚子燒的感覺」；國一身高僅148公分、體重26公斤，體重過輕、營養不良，也因肚子痛影響食慾、學習，喜歡的籃球也無力打。

目前小賓就讀高一，身高近175公分，他相當滿意現在的身高，醫生說，還會繼續成長，但回想3年前、12歲時，卻是班上男生最矮的1位；小賓說，接受治療後，可以跟大家一樣馳騁在籃球場打球，不擔心會被「撞飛」，現在跟國中同學出去，身高也都差不多。

台中榮總兒童肝膽腸胃科醫師吳孟哲說，「克隆氏症」在各年齡層都可能發生，僅影響小腸，但發生原因不明，因小腸是負責營養吸收最主要的器官，發生在青春期可能影響孩童正常成長，小腸發炎情況嚴重，甚至潰爛、出血等。

醫師吳孟哲表示，發炎性腸道疾病的早期症狀不明顯，不易診斷，很常被當成腸胃炎治療，有些患者皮膚甚至出現紅腫、搔癢現象；經「膠囊內視鏡」檢查，透過免疫調節藥物及生物製劑的治療，患者的症狀逐步緩解，進而恢復青春期應有的成長。

(中時 )