男子術後一周順利出院與醫師合影。左起大腸直腸科醫師方佳偉、一般外科主任余政展及夫妻二人。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

男子腹部巨大腫瘤如懷胎。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

余政展主任詢問回診男子恢復狀況。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中33歲陳姓男子胃部不適而四處就醫，今年3月下旬確認胃與胰臟中間長了20多公分的腫瘤，多家醫院醫師擔心侵犯臟器而不敢手術，建議化學治療縮小腫瘤。病人輾轉求助台中慈濟醫院外科部主任余政展門診詢問第二意見，順利切除近30公分、重達4公斤的龐大腫瘤。

33歲陳男胃與胰臟中間長了20多公分的腫瘤，輾轉求助台中慈濟醫院外科部主任余政展。余政展比較病歷與現場檢查結果，驚見短短10多天，壓迫男子胃部的腫瘤已導致腹部隆起，就像即將臨盆的孕婦。

余政展判斷，腫瘤可能會隨時破裂導致出血，甚至有擴散風險，而且腫瘤已經壓迫肺部與腸胃，造成呼吸費力、舉步維艱、胃口不佳並日漸消瘦，影響生活品質。

余政展看到病人夫妻都十分年輕，2個學齡前幼兒還在牙牙學語，全家人要面對可怕的病魔。他知道巨大腫瘤，動刀難免有高風險，後續照顧也必須更用心，但捨不得這家人，確認若能切除腫瘤，符合病人最大利益，願意與病人共同面對。

陳妻回憶，家人面對惡疾求神問卜決定日期，余主任擔心拖到時間，會有災難性的後果，雙方在手術時間拉鋸，看得出來余主任比病人還要急，要爭取一線生機。余政展與大腸直腸科醫師方佳偉合作花了3個多小時，合併切除部份胰臟跟一段大腸，順利切下近30公分、重達4公斤的腫瘤。

陳妻看見切除的腫瘤，雙腳忍不住發抖，他表示「腫瘤厚度、重量等同老公也生了一個小孩，來勢洶洶的病情，想來都覺得太誇張。」男子一周後出院，身體恢復良好，直說感覺「撿回一條命。」

余政展表示，病人曾於2016年3月罹患少見且惡性度高的「軟組織肉瘤」惡性腫瘤，經切除並接受放射治療，這腫瘤一年遇不到一個，也不知道會轉移到那裡。追蹤過程中，2017、2018連續2年發現肺部小腫瘤都馬上切除。由於罹病機轉複雜，除此次腫瘤原發部位須再藉病理報告確認，還要將檢體送美國做基因檢測，真正分析病因再用藥治療，希望幫助病人「除病務盡」！

(中時 )