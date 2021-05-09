太魯閣號事故引發重大傷亡，外界檢討台鐵聲量不斷，立法院法制局5月3日報告批評台鐵開放太魯閣號、普悠瑪號等時速超過百公里以上車種出售站票，開放站票旅客成為死傷如此慘重的重要因素之一，「當然更別提，台鐵連軌道邊坡監測預警系統都付之闕如，行車如賭命。」

立院法制局也提出三項解決方案，首先，強化沿線圍籬裝設偵測感應警示，以維護行車安全。台鐵是屬於開放式軌道，容易因外力因素介入造成行車事故。因此，除了逐步改善現有平交道地下化或高架化，形成強化密閉式軌道，有助於改善鐵道行車安全，降低事故發生外，並可輔以沿線圍籬裝設偵測感應警示，形成類密閉式軌道，以維護行車安全，同時達到降低人工作業與減少維護成本支出。

第二，加速沿線增設AI自動偵測異物系統，通部運輸研究所早在2020年8月24日時表示，已發展出適用我國鐵道營運的「安全管理系統」（Safety Management System,SMS）通用架構，並於2020年4月7日完成培訓台鐵局種子教官，以利台鐵局推廣行車安全保證並深入至基層，然而，憾事卻一再發生。

立院預算中心認為，台鐵與運研所對於鐵道營運的「安全管理系統」聲稱要落實行車安全並保證深入至基層，「似淪為口號」。因此，如何比照高鐵加速落實建置自動偵測減速系統，並提高設置密度，降低人工作業疏漏，強化軌道安全，實屬當務之急。

第三，加強車輛載運與軌道行車速度之安全管控，有鑑於東部民眾返鄉一票難求，而東部軌道沿線又因邊坡地形及落石等，加劇鐵道行車更為險峻。除增加行車班次及加載乘載車廂外，對於強化車輛之載運，台鐵宜簡化現有車輛及載體規格型號，俾利統一車輛機具之檢修維護與更新設備規格，同時對於東部幹線就車輛載運量與軌道行車速度之安全管控重新評估。

立院法制局指出，在兼顧載量下管控最高行車速度，搭載自動偵測減速系統，及沿線圍籬偵測感應警示並將現有平交道地下化或高架化，形成強化密閉式軌道，輔以險峻或彎道之路段最高行車速度限制，落實軌道安全，才能確保民眾搭乘權益及安全返鄉之路。

(中時 )