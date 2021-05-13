交通部長王國材11日與媒體茶敘，認為台鐵改革重點是組織改革，必須要有「打掉重練」的精神；否則若光是哪裡有破洞就補哪裡的「片段式安全改革」，會讓改革者疲於奔命。不過台灣鐵路企業工會13日發新聞稿重申，行車安全擺第一，列車及軌道安全刻不容緩，交通部改革方向搞錯重點。

台鐵工會表示，13日發台北-松山間又再度發生火車出軌事故，還有大量待維修的火車現在正塞在各段與機廠外，這些難道不是應該馬上解決的問題嗎？拜託交通部，「鐵路安全」才應該擺在第一順位，而非優先「公司化」。

台鐵工會表示，現在台鐵車輛維修，尤其是維修機廠，因為設備、零件不足，加以配合政策搬遷切斷軌道，導致嚴重落後；缺人、缺料、缺零組件，外面待修的車輛大排長龍，難道都只能等公司化才開始動？交通部長王國材說急著改革，工會則表示他們更急著要安全改革，因為國人期待的是台鐵「安全、準點、零事故」。

台鐵工會表示，目前的優先順序有4項：1，重新調整合理化列車運用頻率；2，讓車輛軌道與設備有足夠的維護時間；3，各地邊坡路線還沒完全確定安全前，時速從130降到110公里，保全列車過彎安全性；4，好好投入防疫，並利用這段時間讓台鐵「安全、準點、零事故」，而非將人力、物力、財力全部投注在40場以上的「公司化說明會」。

(旺報 )