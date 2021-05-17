本土疫情大爆發，台北、新北市15日起升級三級警戒。17日是雙北升級三級警戒後的首日上班日，由於高鐵祭出不賣站票、台鐵祭出電子票證不能搭對號列車的規定，以及月台旅客不超過容流量1／2的限制；原本擔心旅客會塞在剪票口，不過17日上班尖峰時間秩序良好，台鐵對號車沒有旅客站著，以往塞爆的區間車也不再擁擠。

交通部台鐵局台北車站站長涂維庭受訪表示，16日整體旅運載客量約20萬，減少約6成；17日上午到9點為止整體乘車秩序良好，不少旅客分散上下班時間，月台旅客沒有超過容流量的1／2；加上旅客都很遵守最新乘車規定，持電子票證不搭乘對號列車，售票窗口、電子售票機也沒有出現排隊人潮，旅客量少了3到5成。上班尖峰期間一向塞爆的區間車，17日雖然座位也都坐滿，但每個車廂旅客也僅6成滿，且車廂內也很安靜，感謝旅客配合。

原本台鐵規劃汐止、台北、萬華、板橋、樹林、鶯歌、桃園等7站，至5月28日前，逢周一至周五上午7點到9點及下午5點到7點人流管制，如果車站月台旅客容留量達1／2，即於剪票口管控，持電子票證旅客要等月台人潮疏散後才能進站。不過17日早上也沒有實施。

涂維庭也再次呼籲旅客配合防疫，戴好口罩、到5月28日前都是禁止飲食：區間車部分也會視人流管制，加開通勤列車因應。

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(旺報 )