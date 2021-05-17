近期因應雙北疫情警戒標準達到第3級，室內用餐人數落實管制，並維持社交距離，外送次數也可能大幅增加，勞動部職安署將加強督促外送業者全面落實防疫措施，並建議消費者優先採用「無接觸取送餐」服務，以線上刷卡代替現金交易，外送員如有發燒、呼吸道感染或其它不適症狀，應立即就醫、回報業者，並停止送餐。

職安署職業衛生健康組長張國明表示，我國正面臨疫情嚴峻考驗，特別要求食品外送業者除應依「職業安全衛生設施規則第286條之3」及「食品外送作業安全衛生指引」規定，強化危害評估及安全衛生防護措施外，並應依循「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，共同提升食品外送員之職場防疫措施。

重點防疫事項部分，包括外送員取送餐時應配戴口罩、配戴具擋風面罩之安全帽、優先採用「無接觸取送餐」服務、鼓勵消費者採線上付款如線上刷卡，避免現金交易；另外也加強外送員個人健康自主管理，例如勤洗手、早晚量測體溫，如有發燒、呼吸道感染或其它不適症狀，應立即就醫，回報業者，並停止送餐。

張國明指出，若外送員確定因為執行職務不幸染疫，會做職業病的認定，也會依「勞基法第59條」比照職災給予45個月薪資補償。

至於有外送員反映不希望進入醫院等高風險染疫場所送餐，若中央流行疫情指揮中心或地方主管機關已明定醫療院所進出管制規定，所有人員(含外送員)均應遵守傳染病防治相關規定，外送員可與消費者定約定於戶外適當通風地點取送餐。

(中時 )