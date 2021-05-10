彰化鹿港鎮街尾里長許勝嘉從事管線工程，每天都要嚼上百顆檳榔，口腔出現病灶還不以為意。直到有次到診所拔除指甲，痛得張開大嘴喊疼，被醫師看到口腔有腫塊，建議轉診到耳鼻喉科檢查，確診是早期口腔癌，幸好發現得早切除腫瘤後，很快地恢復正常生活。

許勝嘉說，2019年開刀以前，檳榔從早嚼到晚，都說吃檳榔不好，卻是不信邪，吃到還自己開起檳榔攤了，突然被檢出口腔癌，才下定決心，一口氣戒掉檳榔。

「好嘉在，想成中樂透好了」許勝嘉說，得到口腔癌也很沮喪，但手術切除沒事了，不用到接受放射治療等地步，也沒有影響顏面外觀，真慶幸發現得早，遇到一眼識破的醫師，手術又很順利，真得很幸運。

彰基院長、臺灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授表示，口腔癌是台灣青壯年男性最常見的癌症，30至64歲中壯年發生人數高達7成，和台灣特有的檳榔文化脫離不了關係，在台灣和口腔癌最有關係的就是嚼食檳榔。

彰基表示，10位病人當中就有8至9位嚼食檳榔，造成口腔黏膜病變，最後可能會導致癌症。目前政府提出免費四癌篩檢中，「口腔黏膜篩檢」非常的簡單快速，經由耳鼻喉科醫師檢查，就可以得知是否有口腔癌。

(中時 )