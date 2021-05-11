1名年約25歲的年輕男性，因為小時候罹患隱睪症被拿掉單側的睪丸，近日前來泌尿科門診時，主訴希望能植入人工睪丸，讓兩側的陰囊看起來一樣，經過重建手術後，不僅外觀恢復良好，患者也重拾自信。

●隱睪症與睪丸扭轉影響男性健康 早期治療避免切除

睪丸是男性重要的生殖器官，胚胎期位於腹腔內，隨著胚胎發育逐漸移到陰囊內。輔大醫院泌尿科醫師戴槐青表示，若在陰囊內摸不到睪丸，多數會遺留在腹股溝、少數在後腹腔，稱為「隱睪症」，有時陰囊發育較差，也會導致兩側不對稱。醫學認為隱睪症與染色體異常、遺傳、荷爾蒙及早產有關，由於腹腔內溫度較高，容易造成精蟲品質不佳，甚至惡性的機率，所以早期發現、早期矯正有其必要性。

常見的睪丸切除時機，除了睪丸腫瘤、睪丸因外力而破裂之外，睪丸扭轉也需進行急症手術，睪丸是1顆橢圓狀的器官，當與睪丸連結的發生了扭轉，血管、神經及淋巴循環都被阻斷，就會導致睪丸沒有養分、缺血，精索進而產生壞死。睪丸扭轉除好發於新生兒時期，青少年時期因睪丸急速生長，體積與重量增加5至6倍之多，或提睪肌收縮較明顯，就容易發生睪丸扭轉，通常治療需把握「黃金6小時」，預後較好，否則若缺血壞死太嚴重，不得已必須進行找完切除術，以免日後可能產生抗體破壞對側健康睪丸。

輔大醫院泌尿科醫師戴槐青表示，若在陰囊內摸不到睪丸，多數會遺留在腹股溝、少數在後腹腔，稱為「隱睪症」，有時陰囊發育較差，也會導致兩側不對稱。（圖／戴槐青醫師、NOW健康提供）

●睪丸發育不全或缺睪致心理障礙 人工睪丸讓蛋蛋不哀傷

有些人會擔心少了1顆蛋蛋的後遺症，戴槐青指出，基本上沒有太大影響，若對側睪丸是正常的，不至於會影響生育功能，但其中1側陰囊空蕩蕩，外觀不對稱，即使生理功能正常，卻常會導致心理障礙，可能不敢到大眾池泡湯、不敢穿泳褲。所幸拜醫療科技之賜，目前醫界引進人工睪丸植入物，能為睪丸發育不全或缺睪的男性帶來福音。

目前國內引進的人工睪丸，是採用低硬度矽膠彈性體製成的固體植入物，優點是與天然睪丸非常相似，藉由與天然睪丸相似的外型與觸感，透過手術方式將人工睪丸植入陰囊取代人工睪丸，植入途徑可由鼠蹊部下刀，或直接從陰囊植入，各有優缺，後者操作過程較為繁瑣，需醫師純熟的手術技巧，手術過程約10至15分鐘可完成。

對於接受人工睪丸手術的患者而言，除了安全之外，也希望植入後看不出來痕跡及能延長留置期限，戴槐青提醒，術後照護簡單，僅需留意傷口的防護即可，儘管人工睪丸並無實質生理功能，對於尚未發育完全或先天性缺睪的孩童，應與醫師討論考量置入人工睪丸的適當時機，及能協助做好心理建設和認知。

(中時新聞網)