外界近期盛傳大陸官方要求螞蟻金服與阿里巴巴剝離，同時要馬雲放棄股份及控制權，螞蟻金服對此予以否認，外界仍不明就裡。不過近期馬雲難得的2次低調現身，顯示馬雲並不打算任人擺布自已的命運，但現在風雲詭譎，絕非振臂雄起的時機，不如仿效閑雲野鶴，做做公益、慈善、教育來回饋社會，少談體制、企業、社會，做一位幫助社會發展的人，而不是領導社會的人，或許能捱過這一波大整頓，靜待下一個的時機到來。

馬雲從推動螞蟻金服上市後就較少公開露面，直到批評了金融監管機構後，更是消失在公眾視野中。螞蟻金服上市案遭砍後，他大部份的時間都在海南，部份時間在杭州，幾個月來只以視頻方式出席了一次阿里巴巴贊助的教師活動。直到最近馬雲有2次低調露臉，分別是出14日出席俄羅斯總統普丁召開的俄羅斯地理學會監事會，以及19日傳出被拍到在一間小酒吧裡與朋友喝酒。

4月14日馬雲參加普丁主持的地理學會監事會議，位於左下角的馬雲從頭至尾未發一語，後來用手臂撐著頭，顯得百無聊賴。（圖／俄羅斯總統府）

據俄媒報導，馬雲在普丁主持的地理學會監事會議上未發一語，其身後是中國風格佈局的廳室，牆上畫著梅花。會議談到北極與保育動物時，馬雲用手臂撐著頭，看上去有點無聊。數日之後，網路抖音就傳出馬雲與朋友在一間低調的酒吧裡聊天喝酒的視頻，他穿著短袖黑衣，和友人聊得十分盡興，身旁則有3名著黑衣的壯漢疑似貼身保鑣。

視頻在網上傳開之後，立刻引起網友熱議，很多人認為他明顯發福，有人認為這種小酒吧不是他會光臨的地方，酒吧內還有其他似乎是一般客人，這則視頻拍攝著與流出的過程讓不少人質疑。視頻中馬雲面對鏡頭，眼神也數次望向拍攝者方向，顯然也知道在拍攝視頻，因此可以確定這是在他同意之下的作為，視頻後來在網上流傳，可以推斷應該也經過馬雲的默許。

網路抖音就傳出馬雲與朋友在一間低調的酒吧裡聊天喝酒的視頻，他穿著短袖黑衣，和友人聊得十分盡興，身旁則有3名著黑衣的青年疑似貼身保鑣。（圖／網路）

4月19日網上傳出馬雲在一間小酒吧裡與朋友喝酒的視頻，影像中明顯地發福。（圖／網路）

馬雲的友人回應外界詢問時曾表示，馬雲現在韜光養晦，大部份時間在繪畫、打太極拳，他有時還會把畫作發給日本軟銀(SoftBank)老闆孫正義看。除此之外，馬雲幾乎完全退出公共視野，但這樣的姿態在目前大環境之下一點都不奇怪。

回顧近幾年來大陸多位曾叱吒風雲 企業界重量級人士一一落馬，有的已判刑入獄，例如安邦集團董事長吳小暉，有的則逮捕數年至今完全沒有下文，如明天系的實際控制人肖建華，其他被查出各種賄賂官員與經營弊端的企業人士更不在少數。

細心的人也會發現，早在馬雲演講杠上4大金融監管機構之前，公共視野裡已極少有重量級企業界人士公開發表涉及政經社會等重要議題的講話，例如喜愛在受訪時放言高論的萬達集團王健林、前陣子因網路廣告飽受批評的百度負責人李彥宏。如果翻開這一年來大陸的各種財經類雜誌上受訪的知名企業家人數，再比較前兩年受訪的人數，會發覺近一年來這些人幾乎完全神隱噤聲。尤其是近幾個月來，只要有大企業家出面講話，大約只有2種內容，一是談要如何「加強企業治理與監管」以呼應政府政策，例如騰訊的馬化騰；再不就是宣布退出經營與管理，例如拚多多的黃崢。誠如一些對大陸政情極敏感的分析人士所稱：「雞都殺了，猴子還不知道警惕嗎？這些常年在政商圈子打滾的成功企業家很精明，都懂得看大環境的風向。」

網上流傳馬雲著搖滾裝扮玩樂器的照片，可能是去年神隱後才拍的照片。（圖／網路）

許多精明的企業家既已感受到政治氣氛轉變，經商環境與過去大不相同，不論這些改變是出自於國際情勢變化或是內部政經環境的轉變，在大陸這樣的體制中，一旦風向改變，主政者是不容許任何企業、團體或個人來妨礙施政主軸的推動，尤其是在外部與內部出現突發的或轉形的危機時，主政者面對的是十多億人口生存發展與政權穩定的風險，頂風而行只有自討苦吃一條路。

因此在中美對抗與經濟轉型的當下，政策既然被迫收緊，企業界應當理解過去野蠻生長的時代已經過去，或至少是暫時過去。對像馬雲這樣的企業家來說，刻意維持低調並保存實力，畫畫、打太極，喝酒、玩搖滾，做些回饋社會的工作，開口只說支持政府政策、支持群眾，這才能有機會觀察風向等待下一個快速發展的時機。

(中時新聞網)