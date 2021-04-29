全球晶圓代工龍頭台積電日前核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，將在南京12吋晶圓廠擴產28奈米成熟製程產能，預估將擴增月產能達4萬片，卻引來稱是大陸通訊專家的項立剛強烈反對，指稱此舉將打垮大陸晶片業，尤其可能排擠擁有28奈米製程技術的中芯國際，引發熱議。

項立剛早些時間撰文提及，並列出幾大重點，認為台積電配合美國政府，不協助大陸取得14奈米以下製程晶片，並利用大陸的人力、水電供應穩定，讓台積電的生產成本低於大陸晶片業的產品報價，擴大生產的28奈米製程，也可能導致大陸本土供應鏈無法與之競爭，並要求當地政府禁止台積電投資，以及中央政府該調查台積電壟斷市場行為。

對此，大陸國台辦28日例行記者會上被問及此事，發言人馬曉光回應，「相信中國是法治國家，會依法辦事，依法依規來處理」。項立剛則是在29日於微博發文指出，認為馬曉光回應很正常，也說明相關單位關注該問題，相信相關機構會進行評估，把國家利益擺第一順位，項立剛認為他先前撰文的目的已經達成。

項立剛隨後繼續抨擊台積電，並提出台積電在大陸本土生產無法凝聚供應鏈、無法培育人才，以及晶片短缺問題也無法解決等11項控訴，並指稱台積電會拖垮大陸晶片業發展。項立剛指出台積電從來也不是愛大陸的企業，不可能全力支持大陸半導體生產設備業者發展，這次擴產28奈米製程，也只是把台灣的舊機器移到大陸，「不相信自己企業，能相信台灣企業？」

不過，也有不同大陸專家抱持不同意見。大陸知名財經專家寧南山在「微信上的中國」發文，認為台積電南京廠擴產，除了能加速晶片供應鏈在大陸聚集，大陸本土的晶片缺貨，其實問題超乎想像，不能不依賴境外產能，若大陸晶片業能更聚集，將對大陸形成強烈優勢，但實際上，全球晶片產能是往台灣靠攏。

台積電28奈米擴產，光是產值就是大陸的10倍以上，台積電願意到大陸生產，其實某種程度就是把台灣的產能移往大陸，這是好事不是壞事。此外，若台積電南京廠願意採用大陸半導體生產設備，那就是大陸的利多；若是不採取去美化路線，也不會構成競爭關係，更不用擔心台積電競爭。

寧南山認為，地方政府可以漸進式引導台積電採用大陸設備，這對全局是有利的，並加強大陸晶片業良性發展，該產業員工薪水帶動上漲，刺激整個市場。

寧南山也提到，大陸晶圓代工龍頭中芯國際的28奈米製程生產受到北京當局政策支持，有著10年免稅的優惠，並且去美化市場也留給中芯國際，中央政府對大陸本土企業實際上更是大力支持，台積電擴產對於大陸晶片業沒有造成嚴重打擊。

(中時新聞網)