被動元件市況持續火熱，且太陽能產品出貨持續放量，導電漿料廠—勤凱(4760)4月合併營收達1.55億元，創下單月歷史新高，目前公司產能滿載，亦積極擴產，新設備預計5月進駐後開始貢獻產能，隨著新產能挹注，勤凱表示，今年營運可望逐季走高，今天盤中股價走高。

勤凱為導電漿廠，客戶90%為被動元件廠，公司也持續配合客戶拓展新產品線，包括太陽能背銀導電漿料、去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，並積極布局半導體及LED封裝之新市場開發，研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding及散熱應用，新產品佈局也成為勤凱業績成長重要動能。

勤凱第1季合併營收4.21億元，年成長69.1%，稅後盈餘5418萬元，年成長105.11%，每股盈餘為1.83元，營收、稅後盈餘、每股盈餘均創下單季歷史新高。

勤凱4月合併營收為1.55億元，年成長52.57%，續創單月歷史新高，累計1到4月合併營收5.76億元，較去年同期成長64.32%。

被動元件等下游產業需求強勁，勤凱目前產能滿載，公司亦積極進行擴產，生產人力日前已陸續就位，新設備於5月進駐後可望開始貢獻產能，隨著擴產效益逐漸發酵，以及在手訂單能見度高下，勤凱表示，今年營運表現可望逐季走高，全年業績可望再創新高。

(時報資訊)