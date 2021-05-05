晶片大缺貨，導致半導體產業迎來史上難得一見的高速成長期，但包括台積電董事長劉德音、宏碁董事長陳俊聖都證實市場有「重複下單(overbooking)」的問題存在，類比IC大廠包括德州儀器(Texas Instruments)、安森美半導體(On Semiconductor)、Power Integrations也對該現象憂慮，對下一季財測採取保守態度。不過，專家認為，晶片荒問題其實要看一些指標，才知道市場是否出現轉折點。

據《Barron`s》報導，花旗分析師 Christopher Danely研究報告指出，重複下單可能是財測不佳的原因之一擔憂缺料無法生產，各大客戶擔憂搶不到晶片，所以向各大半導體廠商下單，之後可能會取消掉重複的訂單，影響半導體廠商的業績與股價。

研究報告指出，這3家廠商都對重複下單問題抱持憂慮，但認為現在就賣股還太早，也許會出現修正，但某些客戶的訂單與前置時間未受到，若這2項數據都沒有明顯下滑，投資人開始賣股還言之過早。報告還提及，目前這些半導體廠商擔憂的是業務太強勁所帶來的疲軟，但目前晶片營收僅較2018年第三季的高峰期多出4%，也就是說還有很大的成長空間。

(中時新聞網)