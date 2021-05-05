威鋒電子(6756)法說釋出利多，不僅首季財報亮眼，對於今年展望也相當樂觀，目前已經看旺到第三季，威鋒今反映利多，股價衝高，漲幅一度逾8%，最高達293.5元，也帶動威盛(2388)母以子貴，上漲逾2%，在今日IC設計普遍修正之際，股價表現相對強勢。

威鋒第一季受惠漲價效應，單季營業收入為7.25億元，季成長33%、年成長69%，單季稅後純益1.84億元，季增加121%、年增加150%，每股獲利2.74元，包括獲利、每股純益均創歷史新高水準，單季毛利率達51.4%、相較去年第四季大幅成長4.2個百分點。

威鋒目前確定可以看旺至第三季，面對產能緊張，也會持續爭取更多產能，現階段最主要合作夥伴為台積電(2330)，長線威鋒更看好USB 4升級潮，將挾蘋果在個人電腦系統中全面導入M系列處理器、英特爾陣容的第11代處理器TigerLake可選擇兼容Thunderbolt4，以及平板規模的提升，由於威鋒USB 4其多採用28奈米製程，可望明顯貢獻下半年營收，預計價格將是USB 3.1的逾10倍、USB 3.0的20倍之多，對於毛利率、獲利都會有顯著貢獻。

(時報資訊)