台中市政府警察局第四分局春社派出所警員林其鋒、李翊瑋、蔡明哲等3人，日前接獲1名洪姓婦人報案，稱自己23歲的盧姓女兒與男友吵架後出門散心，卻一天都不見人影且泣訴留言，疑似有輕生念頭，婦人心焦如焚請求警方協助。員警機智透過視訊通話，研判盧女所在位置，終於望高寮觀景台及時尋獲，成功阻止一場悲劇發生。

警方指出，洪姓婦人報案說她女兒與男友吵架後，獨自騎乘機車外出，原以為出門散心也好，不料竟1天不見返家，且還收到女兒泣訴電話，很擔心女兒會想不開。員警獲報後靈機一動，即刻請洪姓婦人再用手機撥打視訊電話，婦人雖有遲疑仍配合辦理。

警方表示，電話撥通後員警透過視訊影像，即辨識出盧女所在位置，判定可能於望高寮附近，員警等人立即驅車趕赴現場搜尋，果然於望高寮中台路段路旁發現盧女所騎乘之機車，員警馬上下車進入望高寮夜景公園裡面分散擴大搜尋，當場於觀景台走道發現一名女子抱頭向隅而泣。

員警趨前關心慰問安撫情緒，但是盧女只顧哭泣無法言語，警方隨即電話聯繫洪姓婦人到場，婦人偕同盧女男友抵逹後，看到女兒平安無事，抱住女兒直呼：「嚇死我們了！還好有警察大人幫忙找人！妹妹下次不要這樣！」，婦人對於警方僅花費20分鐘，即火速找到盧女順利化解一場驚魂記，感激不已頻頻向員警致謝。

春社所長曾一峯呼籲，輕生解決不了問題，反而徒留給家人無比悲痛，生命誠可貴請珍惜生命，民眾心情不佳或陷入低潮時，可透過安心專線1925、生命協談專線1995或自殺防治諮詢安心專線：0800-788995，尋求專業管道的協助。

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(中時 )