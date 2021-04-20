蔡姓男子與已婚的女護理師蘇姓女子外遇，遭蘇女丈夫提告求償，擔任醫師的蔡男說，曾救治蘇女父親可少賠，但台灣高等法院認為，不能合理化其不法行為，維持一審認定，仍判決蔡男須賠償蘇女的丈夫80萬元確定。

蘇女丈夫提告主張，蔡與蘇在2017年6月6日及同年8月底某日晚上，在汽車旅館之房間內為性行為各1次，蔡的不法行為侵害他之配偶權且情節重大，致他精神上受有相當痛苦，應賠償他非財產上損害80萬元。

宜蘭地方法院判蔡男須賠償80萬元，蔡男辯稱當初他救了蘇女的父親，經蘇女追求才與她通姦，他的老婆也對蘇女提告，法院判賠10萬元，所以他也只須賠償蘇女丈夫10萬元。

高院認為，醫師救治病患乃其職務上應盡之責任，斷不能以曾救治病患或遭蘇女追求為由，合理化其不法行為，考量實際加害情形、所造成影響、被害人痛苦程度、兩造身分地位判蔡男賠償80萬元定讞。

(中時 )