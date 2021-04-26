「一個進步的城市，最重要的是看它對弱勢的重視和服務！」新北市長侯友宜今（26日）出席林口社宅複合式社區照顧家園啟用，侯友宜說，要持續設置以減輕身障者家庭的負擔。
新北市政府社會局運用公益彩券盈餘分配基金，爭取在林口世大運選手村C區B棟1至2樓，活化設置了專供身心障礙者使用的1處小作所、2家社區式日照中心及4家社區居住家園共7個單元，並委託財團法人育成社會福利基金會辦理，至少可提供63位身心障礙者服務，減輕這些家庭的壓力和負擔，於26日上午正式聯合啟用。
一位自閉症患者小君（化名）的父親在啟用時分享表示，他的孩子從小成長時，只知道與別的小孩不同，直到國中才發現原來是得了自閉症，這期間找過許多單位，但都只能獲得一些幫助，直到林口社宅小作所、日照中心和社區家園成立，小君才有了系統性完整的照顧，也有顯著的進步和發展，但他也擔心自己日益年老，非常感謝新北市設立了從小作所到家園住宿的服務。
侯友宜表示，新北市有身心障礙者17萬多人，佔總人口4.3％，市府為服務身障朋友，已設立了28家小作所、13家日照中心和8家社區居住（均包含林口社宅部分），林口社宅複合式社區照顧家園，是全國第一處融合小作所、社區式日照中心及社區居住的複合型社區照顧服務，讓不同障礙程度的身心障礙者受到個別化的照顧，預計今年在新店央北社宅還要再設立一處。
財團法人育成社會福利基金會董事長陳節如表示，育成已成立30多年，服務心智障礙的朋友，從早療到就業甚至到終老，其中光新北市就服務了1千多個家庭，還有承接新北市的復康巴士服務，新北市可以說是最重視身心障礙朋友服務的城市。
林口社宅小作所服務15歲至64歲具生活自理能力的身障者，每週一至週五提供社區適應、文康休閒等活動，服務電話：8979-1912。日照中心則服務18歲至64歲，具生活自理及社會適應能力訓練需求者，服務電話：8978-8979。社區居住條件同日照中心，多加家庭式住宿服務，以培養獨自生活的能力，服務電話：8979-1916。
(中時 )
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