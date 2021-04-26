新北市府於林口社會住宅設立全國第一處複合型身心障礙者社區照顧場所，市長侯友宜26日上午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市府於林口社會住宅設立全國第一處複合型身心障礙者社區照顧場所，市長侯友宜26日上午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市府於林口社會住宅設立全國第一處複合型身心障礙者社區照顧場所，市長侯友宜26日上午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市府於林口社會住宅設立全國第一處複合型身心障礙者社區照顧場所，市長侯友宜26日上午出席啟用儀式。（葉書宏攝）

「一個進步的城市，最重要的是看它對弱勢的重視和服務！」新北市長侯友宜今（26日）出席林口社宅複合式社區照顧家園啟用，侯友宜說，要持續設置以減輕身障者家庭的負擔。

新北市政府社會局運用公益彩券盈餘分配基金，爭取在林口世大運選手村C區B棟1至2樓，活化設置了專供身心障礙者使用的1處小作所、2家社區式日照中心及4家社區居住家園共7個單元，並委託財團法人育成社會福利基金會辦理，至少可提供63位身心障礙者服務，減輕這些家庭的壓力和負擔，於26日上午正式聯合啟用。

一位自閉症患者小君（化名）的父親在啟用時分享表示，他的孩子從小成長時，只知道與別的小孩不同，直到國中才發現原來是得了自閉症，這期間找過許多單位，但都只能獲得一些幫助，直到林口社宅小作所、日照中心和社區家園成立，小君才有了系統性完整的照顧，也有顯著的進步和發展，但他也擔心自己日益年老，非常感謝新北市設立了從小作所到家園住宿的服務。

侯友宜表示，新北市有身心障礙者17萬多人，佔總人口4.3％，市府為服務身障朋友，已設立了28家小作所、13家日照中心和8家社區居住（均包含林口社宅部分），林口社宅複合式社區照顧家園，是全國第一處融合小作所、社區式日照中心及社區居住的複合型社區照顧服務，讓不同障礙程度的身心障礙者受到個別化的照顧，預計今年在新店央北社宅還要再設立一處。

財團法人育成社會福利基金會董事長陳節如表示，育成已成立30多年，服務心智障礙的朋友，從早療到就業甚至到終老，其中光新北市就服務了1千多個家庭，還有承接新北市的復康巴士服務，新北市可以說是最重視身心障礙朋友服務的城市。

林口社宅小作所服務15歲至64歲具生活自理能力的身障者，每週一至週五提供社區適應、文康休閒等活動，服務電話：8979-1912。日照中心則服務18歲至64歲，具生活自理及社會適應能力訓練需求者，服務電話：8978-8979。社區居住條件同日照中心，多加家庭式住宿服務，以培養獨自生活的能力，服務電話：8979-1916。

(中時 )