宜蘭一名服務於濱海某國小的蔡姓女老師，今年一月份請了公差假，卻因故遭到行政人員取消，蔡女認為行政人員有意刁難，一時氣憤之下竟帶著2根棒球棒衝入辦公室對著行政人員揮舞，並揚言「要她好看」，甚至當場從包包又拿出刀子，經報警後，宜蘭地院依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。蔡女已遭校方停聘3個月，並由校方及教育處調查。

根據判決書記載，蔡姓女老師認為王姓行政人員對其於公事上有所刁難，心生不滿，在今年1月29日上午8時35 分前往辦公室內，以手持棒球棍2支、刀子1支揮舞之舉動，並向王女稱：「要讓你好看」，王女心生畏懼立刻報警，警方立即前往校園，並當場查扣蔡女所持之棒球棍2支及刀子1支，並依法送辦。

根據王女指證，蔡姓老師闖進辦公室，很大聲罵說為什麼把公差假取消、記曠職、記大過，當時她進來時有拿2 支棒球棍，之後放下球棒，又從包包拿出刀子指著她，說要「讓你好看」，然後又拿刀子比著自己的脖子，讓王女感到相當恐懼。

另一名校方人員表示，當時看到被告手拿2支球棒衝進辦公室，再從包包內拿出刀子指著王女，口中還大喊「為什麼把公差假取消、記曠職、記大過」等語。

但是蔡姓女老師則辯稱，自己是因為熱愛棒球才帶著球棒，而刀子只是順路至某超市兌換後放置於包內，沒有要恐嚇意圖，不過法官認為，蔡女大可於進入辦公室前，先將棒球棍置於車內，不必刻意將棒球棍持於手中再步行進入辦公室，顯然多此一舉，更不須在談話過程中將背包內刀子取出之理，蔡女所為顯然與常情相悖，難以採信。

宜蘭地方法院審理後，認為蔡女僅是因為認為王女對其有所刁難，就以上述行動與言詞恐嚇王女，致使他人心生畏懼，致生危害於安全，且未與王女達成和解、賠償王女之損害，但兼衡蔡女自述患有罕見疾病，家庭經濟情形為勉持之生活狀況，依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。蔡女已遭校方停聘3個月，並由校方及教育處調查。

(中時新聞網)