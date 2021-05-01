宜蘭綠色博覽會今（1）日主舞台的演出發生有表演者突然暈倒昏迷不醒的意外，一位在觀眾席的護理師見狀，立即衝上舞台協助對患者施予心肺復甦術，讓昏迷的表演者得以恢復呼吸心跳並即時送醫救回一命，綠博主辦單位則受託尋人，希望能與這名護理師取得聯繫，讓順利獲救的表演者及其他團員當面致謝。

雖然疫情威脅未解，但開辦後備受好評且入園人潮不斷的宜蘭綠色博覽會，也已逐漸邁入活動尾聲，今天適逢五一勞動節連假，加上天氣晴朗，園區再度湧入數以萬計的遊客。

不料上午「瑪嘎巴嗨文化藝術團」在綠博「夢想騎士舞台」亮點演出時，一名女性團員在表演中突然昏倒，後腦杓直接撞到舞台地板，工作人員見狀立即上前關切，發現這名女團員原本還有呼吸狀態，竟突然間就失去呼吸，整個人更開始變得僵硬。

此時一名原本坐在觀眾席上欣賞表演的護理師見狀，毫不猶豫的衝上前協助，並發揮專長協助幫昏迷的女團員施予CPR，並順利讓昏迷的舞者得以恢復呼吸心跳後，隨即送醫急救，經醫院方面緊急診斷，發現昏迷的女舞者有輕微腦震盪，腦部也有小血塊，需住院觀察，但已無生命危險，意識也恢復清楚。

「瑪嘎巴嗨文化藝術團」其他團員在放下心中的大石頭後，突然想起當時沒有人留下護理師的大名及聯絡方式，因此向綠博主辦單位蘭陽農業發展基金會求助，希望能幫忙找人，讓大家能當面向這位救命恩人道謝；基金會方面也在1日晚間透過綠博臉書官網發布訊息，希望這位英勇救人的護理師本人，或者是認識她的親友能透過臉書粉絲專頁訊息與綠博聯絡，也對這位護理師的救命義舉，再次致上誠摯感謝。

(中時 )