行政院長蘇貞昌(中)7日與蔡英文總統（左）一起參訪台灣國家婦女館。蘇貞昌先抵達會場，接受媒體聯訪後，與衛福部長陳時中（右）一起到門口恭敬的等待蔡英文。待蔡英文抵達後，3人有說有笑聊起誰的西裝是新的，蘇貞昌還碰了一下蔡英文的手肘，再一起進入會場，絲毫看不出有任何心結。（鄧博仁攝）

蔡英文排黑落實難影響2022？ 蘇貞昌：道長自然魔消

民進黨近期陷入黑道入黨爭議，黨內有人認為要落實「排黑條款」有困難，擔憂影響到2022地方選舉。對此，行政院長蘇貞昌表示，改革確實非常不容易，像是他按照蔡總統宣示，只革職幾個人，馬上有媒體或名嘴扭曲成為派系鬥爭，這都是改革過程的阻力或扭曲，希望國人多給政府助力，讓「道長」自然「魔消」，如果「道消」就會「魔長」。

民進黨台北市黨部前黨員趙介佑涉毒被逮，引發黑道入黨的政治風暴，對此，蘇貞昌表示，社會不容黑金，蔡政府一再宣示，「清廉勤政」更是民進黨價值，大家應多給予肯定。

蘇貞昌提到，改革確實是非常不容易，他以自身為例，他按照蔡總統宣示，只革職幾個人，馬上被解讀成為派系鬥爭，甚至稱他要安排自己人等傳言，這都是改革過程會碰到的阻力或扭曲。

針對民進黨染黑風波，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，若蔡英文真的認為應該為黑道入黨風波道歉負責，應該要主動請辭黨主席。

蔡英文總統今參訪台灣國家婦女館時，媒體喊話問蔡英文看法，蔡快步進入會場，沒有回應。

【LIVE直播】蘇貞昌參訪台灣婦女館

(中時 )